'Deixou meu melhor amigo com a cabeça do chão': a amizade de Alemão e Kayky

Os dois são muito próximos há mais de uma década. Há diversos registros de Alemão e Kayky juntos na praia em publicações da imprensa especializada.

Em 2010, durante uma folga nas gravações da novela "Passione" (Globo), Kayky foi fotografado jogando futevôlei com o ex-BBB nas areias da praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Os dois também aparecem em uma publicação de Alemão, de julho de 2013, que destaca a amizade. Na legenda, o famoso comentou que eles haviam acabado de subir a Pedra da Gávea, na capital fluminense.

No dia 2 de setembro, data em que Kayky Brito foi atropelado, o ex-BBB publicou um texto em homenagem ao amigo.

"Que Deus esteja com você neste momento. Que ele segure na sua mão, que comande e ilumine seu caminho a pronta recuperação. Estamos todos aqui pensando em você e esperamos que você melhore logo, irmão", escreveu.

Alemão ressaltou a força do amigo. "Estou aqui para te mostrar minha fé, rezando e emanando energia positiva para que você possa voltar, sempre com esse sorriso no rosto, para seu pequeno e tão desejado Kael."