Bailarino e carioca: saiba quem é suposto pivô da separação de Lexa e Guimê

Quem é o bailarino?

Gabriel Felinto tem 26 anos e está no balé de Lexa há pelo menos três. Os dois já viajaram juntos para turnês na Europa e nos Estados Unidos.

No início do mês, Lexa fez um passeio de barco com seu balé e Gabriel estava junto. A cantora gravou um vídeo dançando com ele e mais duas bailarinas. Guimê não esteva presente no passeio.

Gabriel se apresenta como dançarino e modelo em seu perfil no Instagram. Ele já participou de clipes de outros artistas, como Nego do Borel e Poze do Rodo.

O que aconteceu?

Em 21 de setembro, Lexa comunicou os fãs que não estava mais com MC Guimê. A mensagem foi publicada no Stories do Instagram.