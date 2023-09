Xuxa anuncia ser doadora de órgãos e apoia Setembro Verde: 'Ato de amor'

Xuxa, 60, anunciou ser doadora de órgãos para apoiar a campanha do Setembro Verde, de conscientização e incentivo à doação de orgãos, em suas redes sociais.

Em seu perfil do Instagram, ela compartilhou um vídeo com informações importantes sobre a campanha. "A família é responsável pela decisão final, não tendo mais valor a informação de doador de órgãos registrada no documento de identidade. Fale para seus familiares que você é doador. Pergunte a eles se doariam seus órgãos também. Doar é um ato de amor, salva vidas", disse.

"Estamos no Setembro Verde, o mês de conscientização e incentivo à doação de órgãos. Vocês sabiam que a lei no Brasil diz que a família é a responsável pela decisão final, não tendo mais valor a informação de doador de órgãos, que já chegou a ser registrada no documento de identidade? Por isso, deixei uma mensagem de apoio pra campanha. Eu sou doadora de órgãos, e vocês?", afirmou.