Modelo do OnlyFans faz plástica vaginal para namorado 'não enjoar'

"Eu fiz um rejuvenescimento vaginal para eliminar as "sobras" dos "grandes lábios" e deixar o aspecto mais jovem, agora ela está linda, nova, jovem e apertadinha, meu namorado amou. Está tudo novo aqui", disparou.

A influencer disse que resolveu fazer a cirurgia por estética, e quando descobriu que isso era possível, procurou especialistas para entender como funciona e marcou o procedimento, que durou cerca de 2 horas.

"O procedimento foi feito comigo acordada. Logo depois, eu recebi flores dele pela surpresa. Eu ainda estava na cama do hospital", contou. Ela espera que o procedimento melhore, inclusive, o seu desempenho na cama. "Ainda está muito inchado, toda cortada. Ele vai ter que esperar um mês pra ver o resultado final".

Após a recuperação, Cris prometeu mostrar uma "tour" pela vagina nova.

"Vou fazer um tour para os meus fãs e mostrar tudo o que mudou". O conteúdo será publicado no seu perfil do OnlyFans no próximo mês de outubro", promete.