Ex-apresentador perde processo trabalhista de R$ 3,5 milhões contra Record

Domingos Meirelles, 83, perdeu o processo trabalhista aberto contra a Record. A Justiça do Trabalho de São Paulo, em decisão de primeira instância, não reconheceu o pedido de R$ 3,5 milhões em ação que busca o reconhecimento de vínculo trabalhista, o pagamento de horas extras e o acúmulo de funções. A defesa do apresentador já recorreu da decisão.

A reportagem de Splash teve acesso com exclusividade aos detalhes da sentença. De acordo com a juíza Camila Costa Koerich, o jornalista não conseguiu apresentar provas suficientes para comprovar as alegações.