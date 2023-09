Morre aos 91 anos o artista colombiano Fernando Botero

Conhecido por seu próprio estilo de pintura, o Boterismo, Fernando Botero ficou famoso por suas artes que funcionam como críticas sociais, sobretudo a respeito da ganância humana. Imagens de figuras rechonchudas, de pessoas a imagens da natureza, tornaram-se a sua principal característica.

Pintor e escultor nascido em Medellín, na Colômbia, em 1932, Botero foi o segundo de três filhos do vendedor Davi Botero e da costureira Flora Angulo. Perdeu o pai aos quatro anos, e teve no tio uma espécie de figura paterna. Cresceu encantado com o estilo barroco, que via nas igrejas e na arquitetura de sua cidade-natal.

Autodidata, começou a trabalhar como ilustrador em 1948, aos 16 anos. Também trabalhou como cenógrafo por um breve período antes de se mudar para Bogotá pouco tempo depois. Na capital, realizou sua primeira mostra internacional e, logo em seguida, em 1952, foi para Madri, na Espanha, estudar na Academia de San Fernando. Na Europa, também aprendeu a técnica de afrescos, quando passou um tempo em Florença, na Itália, o que influenciou fortemente suas obras a partir de então.

Fernando Botero posa com suas artes em um estúdio em Paris, na França, em 2003 Imagem: Pool COCHARD/GAILLARDE/Gamma-Rapho via Getty Images

Em 1955, voltou para a Colômbia e expôs na Biblioteca Nacional, em Bogotá. Após passar um tempo no México, onde sua obra ganhou um teor social e político, fixou residência em Nova York. A partir dos anos 1970, passou a dividir seu tempo entre Paris, Madri e Medellín. Tornou-se, nos últimos anos, o pintor vivo mais popular e mais vendido do mundo.