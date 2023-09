Ticiane Pinheiro diz como faz para apimentar relação com Cesar Tralli

Ticiane também destacou que eles gostam de viajar para Campos do Jordão, em São Paulo, porque iam bastante para lá na época do namoro, e vê esses momento como um "resgate" daquele período. "Por exemplo, as crianças vão dormir, a gente vai só nós dois comer um fondue, tomar vinho, ficar conversando, aí você tem aquele resgate da gente no começo do namoro. Acho que é muito isso".

A famosa também disse que ela e Tralli são românticos. "A gente é romântico. No aniversário de namoro sair para jantar, coisa bonitinha, cafona, em datas específicas, lembrar, ou do nada compra um presente porque lembrou da pessoa".

Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli estão casados desde 2017. Eles são pais de Manuella, 4. Ticiane também é mãe de Rafaella, 14, da união com Roberto Justus.