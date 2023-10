Para além do estilo sempre preciso, elegante e seguro do cineasta de obras-primas como "Taxi Driver" e "Touro Indomável", o que mais surpreende em "Assassinos" é onde está o olhar (ou o eixo da câmera) de Scorsese. Não que seja uma completa inversão de eixo, obviamente, uma vez que destrinchar as entranhas dos jogos de poder, a banalidade do mal e da brutalidade, traições e a violência sempre estiveram na pauta de seu cinema.

Ao adaptar para o cinema um livro que já no nome prometia contar a história do nascimento do FBI, Scorsese preferiu focar a história de um povo indígena que foi, como tantos, sistematicamente enganado, violentado e dizimado. Assim, aos 80 anos, o diretor revela que seu cinema não envelhece.

"O livro em questão é 'Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI' ("Assassinos da Rua das Flores: Petróleo, Morte e a Origem do FBI") no qual o autor David Grann conta justamente o caso real de uma série de assassinatos ocorridos na região de Osage Nation, em Oklahoma nos anos 1920.

Como já dito, poderia ser mais uma história do policial diante de um caso quase insolúvel que, com sua astúcia, desvenda esta série de crimes. Mas não é. "Assassinos", o filme, parte da história de um limitado Ernest Burkhart (Di Caprio), que, ao voltar do front da Primeira Guerra Mundial, vai viver com seu tio Wiiliam King Hale (De Niro), um poderoso fazendeiro da região de Osage.

Robert De Niro é King, tio que funciona como figura paterna de Ernest (Leonardo Di Caprio) em "Assassinos da Lua das Flores" Imagem: Divulgação/ Apple Original Films

King (Rei), como gosta de ser chamado, é uma autoridade local. Ele tem uma fazenda, dinheiro, influência e o respeito dos Osage. Até fala o idioma e tem amigos indígenas. Figura paterna do sobrinho Ernest, King está de olho na fortuna dos conterrâneos indígenas. Eles estão entre as pessoas mais ricas do mundo, depois que foi encontrado petróleo em suas terras ancestrais. Obviamente, os demais brancos estão de olho na riqueza e uma forma de controlar os Osage é os declarando incapazes de gerir suas próprias fortunas.