* Da Redação de Splash

Expulsa esta semana de A Fazenda 2023 (Record), Rachel Sheherazade, 50, participou do quadro A Fazenda: Última Chance no programa Hora do Faro (Record). O colunista Chico Barney participou da gravação e adiantou, em seu Central Splash, detalhes do que será exibido no domingo (22).

A jornalista aproveitou a dinâmica das plaquinhas para esclarecer se sua relação com André Gonçalves, 47, vai pelo campo do namoro ou da amizade. "Tem uma plaquinha que ela pôs no André que acho que o coloca definitivamente na friendzone. Ela escreveu que ele é sonhador, que é equilibrado, que é sensato, honesto... Mas fez questão de pegar papel e caneta e colocar lá: 'amigo'. Ela fez questão de falar que [o que tem com] o André é [apenas] uma gostosa amizade."