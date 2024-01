Time misto do curling se despede de Gangwon com saldo positivo

"Termos ganhado um jogo mostra que estamos no caminho certo. Quem sabe daqui a alguns anos não estamos vencendo 3 ou 4 nas Olimpíadas? Acho que dá para ver a evolução, especialmente se olhar as outras edições de Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Ter participado aqui em Gangwon é uma motivação a mais para nós, com certeza. Ter conseguido jogar bem, marcar pontos contra equipes fortes e vencer um jogo é um combustível a mais para seguirmos treinando e evoluindo", disse Guilherme Melo, de 15 anos.

Números da campanha

Em Gangwon, o Brasil disputou sete partidas, marcou 17 pontos e venceu 13 ends - um dos duelos, aliás, foi até o oitavo end. Foi, de longe, a melhor participação brasileira em Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Em Lillehammer-2016 e em Lausanne-2020, todos os duelos terminaram com derrota brasileira antes do oitavo end.

"Foi uma chance de outro mundo, muito legal mesmo. Eu e todo mundo do time gostamos muito da experiência. Jogamos bem, cometemos alguns erros, principalmente nas primeiras partidas em que ainda estávamos aprendendo o gelo, com torcida adversária no ginásio. Aprendemos muito com essa experiência e saímos daqui melhor do que chegamos", disse Pedro, capitão da equipe. Ele é o mais novo entre todos os capitães de Gangwon-2024, com apenas 14 anos de idade.

Agora, Julia e Guilherme Melo serão os representantes do Brasil nas duplas mistas do curling em Gangwon-2024. O primeiro jogo deles será contra a Nova Zelândia, no próximo dia 27, às 18h no horário local (06h no horário de Brasília). Em seguida, enfrentam também duplas de Japão, China, Letônia e Turquia pela primeira fase do torneio, que vai até o próximo dia 31.