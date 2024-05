John Textor estuda a venda do Crystal Palace e mira clube inglês em litígio com a 777 Partners

O dono da SAF do Botafogo, John Textor, anunciou que pretende vender as ações que sua empresa, a Eagle Football Holdings, tem no Crystal Palace para vislumbrar a possibilidade de compra de clubes alternativos. De acordo com o portal britânico "The Athletic", a equipe que está na mira do empresário é o Everton, time que tem acordo de venda para a 777 Partners, grupo americano dona da SAF do Vasco.

Atualmente, a Eagle Football detém 45% do Crystal Palace. Segundo a publicação, o empresário pretende vender as ações justamente por não conseguir adquirir a participação majoritária no clube.

Apesar do desejo da venda de sua parte no Palace (está atrás de um investidor ideal que compre suas ações), Textor quer seguir ativo no mercado do futebol inglês e confirmou a intenção de adquirir o Everton.

"Sim (teve conversas sobre a compra do Everton). Perguntei se existe uma maneira de resolver essa confusão. Não quero entrar em uma situação que não seja bem vindo", afirmou o empresário ao "The Athletic".

Como não é permitido que uma mesma pessoa tenha participação em mais de um clube da mesma divisão, Textor primeiro teria que efetuar a venda do Crystal Palace para depois comprar o Everton.

Empresa americana que é dona da SAF do Vasco, a 777 Partners firmou um acordo, em setembro do ano passado, para adquirir 94% do Everton. Esse montante pertence ao empresário britânico-iraniano Farhad Moshiri. O negócio movimentou um valor pouco superior a R$ 3 bilhões.

Apesar da aprovação, a 777 não teve a negociação ratificada pela Premier League, que estabeleceu uma série de condições que não foram cumpridas pela empresa. O grupo americano está sendo investigado por fraude pela Justiça dos Estados Unidos.