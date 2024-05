Goiás confirma favoritismo, vence o Ituano e dorme líder da Série B

O Goiás confirmou seu favoritismo frente ao Ituano e venceu o duelo na Serrinha por 2 a 0, nesta sexta-feira, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, o time goiano dormirá líder da competição. Dieguinho e Paulo Baya, um em cada tempo, foram os autores dos gols.

Com o resultado, o Goiás chegou a 10 pontos e agora seca Santos e Sport, ambos com nove, que jogam no fim de semana. Por outro lado, o Ituano vê sua crise aumentar cada vez mais. É o lanterna, ainda sem pontuar na tabela.

O jogo mal começou e o Goiás já demonstrou o porque era favorito. Com 10 minutos, Dieguinho recebeu na área e soltou o pé para abrir o marcador. O Ituano respondeu em cabeçada de Wálber, defendida por Tadeu. Os donos da casa tinham a posse da bola e qualidade para trabalhar. Paulo Baya cobrou falta com categoria e tirou tinta da trave.

O time paulista era tímido, porém quando chegava sempre levava perigo. Vinicius Paiva recebeu de Leozinho e acertou o travessão. A bola ainda quicou em cima da linha. O lance fez o Goiás acordar na partida, que passou a prender mais a bola no campo de ataque, mas sem ser efetivo na hora de concluir as jogadas.

O duelo voltou morno na segunda etapa. Sem muita emoção, o Goiás seguiu com o controle da posse de bola, rondando a área, porém, ainda, sem conseguir uma finalização que levasse perigo ao gol. O Ituano era lento nas transições e abusava do lançamento longo, todas sem sucesso.

Quando tudo parecia que o jogo terminaria frio, o Goiás ampliou o marcador. Wellinton avançou pela direita e cruzou rasteiro para Paulo Baya, apenas empurrar para as redes, aos 27. Com dois de vantagem, os donos da casa trocavam passes e vendo o adversário abatido, apenas administrou o resultado.

Na próxima rodada, o Goiás visita o Paysandu, na quarta-feira, às 21h30, na Curuzu, em Belém (PA). Mais cedo, às 19h00, o Ituano recebe o Sport, no Novelli Júnior, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 X 0 ITUANO

GOIÁS - Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson e David Braz (Yan Souto); Dieguinho, Rafael Gava (Juninho), Marcão Silva (Wellington) e Sander (Luiz Henrique); Wellinton (Halerrandrio), Thiago Galhardo e Paulo Baya. Técnico: Márcio Zanardi.

ITUANO - Jefferson Paulino; Léo Oliveira (Jean Pyerre), Wálber, Vitão e Eduardo Diniz (Jonathan Silva); Rodrigo (Yann Rolim), Miquéias e Eduardo Person (Léo Duarte); Vinícius Paiva, Thonny Anderson (Zé Eduardo) e Leozinho. Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Dieguinho, aos 10 minutos do primeiro tempo. Paulo Baya, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - David Braz (Goiás).

ÁRBITRO - Fábio Augusto Santos Sá Júnior (SE).

RENDA - R$ 124.575,00

PÚBLICO - 6.854 pagantes (7.057 total)

LOCAL - Estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).