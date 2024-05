Embalado na Série B, Santos prioriza bola parada e busca 4º triunfo seguido diante do Amazonas

Três vitórias em três rodadas, ataque mais positivo e ainda dono do melhor saldo de gols. Diante de um início tão promissor, o técnico Fábio Carille busca, neste final de semana, ampliar os números para manter o Santos embalado: a próxima missão neste sábado é superar o Amazonas para emplacar o quarto triunfo consecutivo.

O Santos realizou uma atividade nesta quarta-feira e o comandante santista aproveitou a movimentação para fazer testes e ajustar a equipe. Carille comandou um treino técnico e deu ênfase às jogadas de bola parada.

"Tenho a quinta e a sexta-feira para organizar o time. É passar por cima das dificuldades com sabedoria, dedicação e organização. O grupo sabe das prioridades e tem consciência do que vamos enfrentar. É manter o planejamento", afirmou Fábio Carille.

O quarto triunfo seguido representa ainda a maior sequência nesta temporada até aqui. No Campeonato Paulista, a equipe havia conseguido este aproveitamento entre a quarta e a sexta rodada. Agora o desafio se apresenta na Série B do Brasileiro, e na casa do adversário, na Arena da Amazônia.

O Amazonas, que ainda não venceu na competição, tem apenas um ponto somado. Em três partidas, além do empate com o CRB, a equipe da região Norte perdeu para a Ponte Preta e sofreu um revés na estreia diante do Sport.