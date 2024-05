António Oliveira admite mal jogo do Corinthians, mas adverte: 'Não jogamos tão bem e ganhamos'

O técnico António Oliveira admitiu que o Corinthians não teve boa apresentação diante do Nacional-PAR, nesta terça-feira, em Assunção, apesar da vitória, por 2 a 0, que deixou o time na segunda colocação do Grupo F da Copa Sul-Americana, após quatro rodadas disputadas na fase de grupos.

"Não dá para jogar bem sempre. O mais importante do que a exibição é ganhar. Fizemos grande jogo contra o Fortaleza e não ganhamos. Hoje não jogamos tão bem e ganhamos, conseguimos nosso objetivo. Parabéns aos jogadores pelo esforço e dedicação que estão tendo nessa sequência de quatro jogos em dez dias", disse o técnico português em entrevista coletiva.

António Oliveira destacou o esforço dos jogadores. "Foi um jogo extremamente desafiador, viemos em uma sequência desafiadora. Temos solicitados muitos dos mesmos jogadores. Fluminense, América-RN, Fortaleza e hoje. Repare, as viagens têm sido longas para nós, desgastantes."

O treinador fez uma análise da partida. "Foi um jogo com uma equipe que colocou a gente em problemas, competiu enquanto teve pernas. Foi uma equipe agressiva. Os árbitros levam quase o jogo para a violência, e as equipes adversárias aproveitam isso. Foi um jogo de perseguição dos adversários em que demoramos a encontrar o homem livre e os espaços. Optamos por jogo curto em detrimento do jogo profundo. Quando atacávamos a profundidade, causávamos perigo. Tinha a ver com atitude e concentração competitivo, e foram a encontro do que o jogo pediu."

António Oliveira aproveitou para criticar o calendário dos jogos. " É uma carga grande, é um destrato a todos os profissionais. Eu estou cansado, imagina essa gente que está em treinos, viagens, concentrações, competindo, no desgaste emocional. Felizmente tenho jogadores com orgulho imenso."