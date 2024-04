São Paulo confirma déficit em 2023 e detalha dívidas com Ceni, Daniel Alves e Dorival

O São Paulo divulgou o balanço financeiro de 2023, após aprovação dos conselheiros, e confirmou ter fechado o ano com déficit de R$ 62,2 milhões, valor que já havia sido antecipado no mês passado. O documento, publicado na edição do Estadão desta sexta-feira, traz detalhes dos acordos trabalhistas e cíveis do clube, entre os quais o maior montante devido é a Daniel Alves. Dívidas com Rogério Ceni e Dorival Júnior também estão discriminadas no balanço.

Condenado por estupro na Espanha, mas em liberdade condicional após mais de um ano preso, Daniel Alves fez um acordo com a diretoria são-paulina ao deixar o clube em 2022. Junto ao contrato encerrado, o São Paulo fez uma confissão de dívida. A quantia, que era de R$ 20.412.000 ao final de 2022, caiu para R$ 10.150.000 no encerramento de 2023. Outra dívida que teve redução considerável foi com volante Jucilei, que deixou o clube em 2020. Neste caso, o valor caiu de R$ 2.692.000 para R$ 673.000.

O São Paulo também tem acordos trabalhistas com os dois treinadores que teve ao longo da temporada passada. Demitido em abril de 2023 após um ano e meio de trabalho, o ídolo tricolor Rogério Ceni, hoje técnico do Bahia, tem R$ 4.132.000 para receber. Já Dorival Júnior, que deixou o comando no começo do ano para treinar a seleção brasileira, espera o pagamento total de R$ 3.146.000.