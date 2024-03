Palmeiras e Santos já disputaram a final do Campeonato Paulista dez vezes

A final do Campeonato Paulista está definida entre Palmeiras e Santos. O primeiro jogo será já neste domingo de Páscoa, na Vila Belmiro. A decisão será no dia 7 de abril, no Allianz Parque. Será a 11ª vez que as equipes decidem o Paulistão, em uma história que tem quase 100 anos. A final também marca o duelo entre a primeira e segunda melhor campanha desta edição do Estadual.

Das dez vezes que os dois clubes definiram o campeão paulista, nove foram em edições que não tinham, necessariamente, partidas finais. A primeira vez que os times disputaram o título diretamente foi nos pontos corridos no ano de 1927. O Palmeiras ainda se chamava Palestra Itália e foi campeão com um ponto a mais que o Santos. Oito anos depois, em 1935, a situação foi inversa. O (ainda) Palestra ficou dois pontos atrás do Santos, que conquistou o primeiro título Estadual do clube.

Quando já era Palmeiras, em 1950, a equipe alviverde foi campeã. O Santos ficou um ponto atrás, junto do São Paulo. Santistas e são-paulinos dividiram o vice-campeonato, já que o regulamento não previa critérios de desempate além do campeão. O São Paulo, contudo, teve melhor saldo de gols.

A próxima edição que teve os dois times disputando o título é conhecida como Supercampeonato Paulista e foi em 1959. Empatados em pontos, Santos e Palmeiras fizeram três jogos de desempate, com dois empates e uma vitória palmeirense por 2 a 1.

No Supercampeonato, Pelé foi o goleador do torneio pela terceira vez consecutiva no que seria uma sequência de nove artilharias seguidas do Rei. Ao todo, ele foi melhor marcador em 11 edições. Uma das artilharias de Pelé foi no torneio de 1961, em que o Santos superou o Palmeiras por três pontos e foi campeão. Ainda na década de 1960, o Santos foi campeão com o Palmeiras logo atrás em 1964, 1965 e 1969.

Na edição de 1973, o Palmeiras foi vice, mas por um erro de arbitragem. A final era entre Santos e Portuguesa, que empataram. A disputa derradeira foi nos pênaltis, e árbitro Armando Marques deu a vitória ao Santos. Em campo, os jogadores comemoraram. A contagem das penalidades, porém, estava equivocada. A Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu dividir o título entre as duas equipes, fazendo com que o Palmeiras ficasse com o vice-campeonato. Dirigentes santistas tentaram recorrer, mas sem sucesso.

Somente depois de 42 anos é que Palmeiras e Santos voltaram a definir um Campeonato Paulista. Em 2015, foi a primeira vez que o formato possibilitou uma final entre os dois times, sem ser um jogo de desempate. As duas equipes chegaram com as melhores campanhas dos seus grupos.

No mata-mata, o Palmeiras passou por Botafogo-SP e Corinthians, enquanto o Santos eliminou XV de Piracicaba e São Paulo. No jogo de ida da final, o Palmeiras venceu por 1 a 0. O Santos empatou a série no jogo de volta vencendo por 2 a 1 e levou a melhor nos pênaltis.

Os confrontos intensificaram a rivalidade entre os clubes. Naquele mesmo ano, ambos fizeram a final da Copa do Brasil. O torneio nacional teve roteiro diferente, com título do Palmeiras nos pênaltis. As provocações santistas do começo do ano inverteram-se e partiram, então, do lado palmeirense.

O Palmeiras é o segundo time com mais títulos paulistas, com 25 conquistas, atrás do Corinthians (com 30). Três delas foram em cima do Santos, o qual é o quarto no ranking de maiores campeões, com 22 títulos.

Do total, os santistas venceram sete vezes em cima do Palmeiras. O histórico é favorável ao Santos, mas o Palmeiras vive momento superior que a equipe alvinegra. Enquanto o rival da Vila Belmiro encara a primeira temporada na Série B do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está na quinta final consecutiva do Paulistão, é o atual campeão brasileiro, e tem se acostumado a empilhar títulos nos últimos anos.

EDIÇÕES DE PAULISTÃO DEFINIDAS POR PALMEIRAS E SANTOS

1927 - Santos campeão, Palmeiras (ainda Palestra Itália) vice

1935 - Palmeiras (ainda Palestra Itália) campeão, Santos vice

1950 - Palmeiras campeão, Santos e São Paulo vices

1959 - Palmeiras campeão, Santos vice

1961 - Santos campeão, Palmeiras vice

1964 - Santos campeão, Palmeiras vice

1965 - Santos campeão, Palmeiras vice

1969 - Santos campeão, Palmeiras vice

1973 - Santos e Portuguesa campeões, Palmeiras vice

2015 - Santos campeão, Palmeiras vice