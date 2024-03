Torcida do Santos bate recorde e se torna o maior público da Neo Química Arena em 2024

A torcida do Santos fez uma verdadeira festa nas arquibancadas da Neo Química Arena durante o jogo contra o Red Bull Bragantino na semifinal do Campeonato Paulista na última quarta-feira (27).

Além de comemorar a vitória por 3 a 1 que classificou o time à final do torneio, os torcedores também puderam celebrar a quebra do recorde de público da arena do Corinthians na temporada.

Ao todo, 44.804 pessoas estiveram na Neo Química Arena, com uma renda de mais de R$ 3 milhões. A marca superada foi a de Corinthians x Santo André, que ocorreu no início de março e teve 43.379 pagantes, com renda de mais de R$ 2.6 milhões.

Essa não é a primeira vez que torcedores do Santos lotam estádios da capital paulista em 2024. Em fevereiro, o time alvinegro jogou contra o São Bernardo no MorumBis, que pertence ao São Paulo, e 50.132 pessoas lotaram as arquibancadas para assistir à partida. Na época, esse havia sido o maior público do Campeonato Paulista no ano.

O Santos usou as redes sociais para destacar a festa feita pela torcida na arena de Itaquera. "'Dentro ou fora do Alçapão' não é apenas uma frase. Com a nação santista presente, todo lugar se transforma em Alçapão", escreveu o clube.

VEJA OS MAIORES PÚBLICOS DA NEO QUÍMICA ARENA EM 2024:

Santos 3 x 1 Red Bull Bragantino - Campeonato Paulista: 44.804 pessoas;

Corinthians 3 x 2 Santo André - Campeonato Paulista: 43.379 pessoas;

Corinthians 1 x 2 São Paulo - Campeonato Paulista: 43.481 pessoas;

Corinthians 1 x 0 Guarani - Campeonato Paulista: 42.357 pessoas;

Corinthians 0 x 1 Ponte Preta - Campeonato Paulista: 41.118 pessoas.