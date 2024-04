Morre irmã de ginasta da seleção Lorrane Oliveira aos 21 anos: 'Sem chão'

A ginasta desabafou sobre a perda: 'Completamente sem chão'. Ela fez uma publicação nas redes sociais manifestando seu luto pela morte de Maria Luiza.

Eu estou completamento sem chão, e procurando maneiras para entender como vou seguir minha vida sem você. Você só tinha 21 anos, mas era tão inteligente, me aconselhava e me fazia mais forte como ninguém. O seu abraço era o mais reconfortante, principalmente nos momentos ruins. Te agradeço por me fazer enxergar a vida de outra maneira, por me ajudar a me tornar a mulher mais forte que sou hoje e por ser minha fã número 1.