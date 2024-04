NBA e XP anunciam parceria e querem 'furar a bolha' por marcas mais plurais

Lisandro Lopez, CMO da XP Inc: A NBA é uma liga, que apesar de ser jogada nos Estados Unidos e Canadá, é global. No Brasil, você vê a influência que a NBA tem, não só no esporte, mas no lifestyle, no dia a dia das pessoas, nas roupas, na música, na cultura. Então, na hora que você fala que quer estar no esporte, quer estar com uma marca referência, não tinha como não pensar na NBA.

Planos para os fãs

Lisandro Lopez: Eu vou colocar em três pilares. Acho que o primeiro, o mais óbvio, é a associação de marcas. Vamos juntar as marcas, de novo, acho que um empresta ao outro, reputação e credibilidade. Então, acho que acabam os dois se beneficiando.

Tem um segundo ponto que é na parte de benefícios. Ainda estamos desenhando o que vai ser, mas a ideia trazer benefícios que se materializem de alguma forma. Seu sou cliente de XP, o que ganho com isso aqui, de fato? O terceiro pilar é na parte de experiências. Ainda estamos desenhando o que vai ser cada uma delas, mas acho que vai girar muito em torno disso.

Rodrigo Vicentini: São duas marcas que pensam muito parecido, que têm objetivos que se cruzam em vários momentos. Acho que os fãs vão ganhar experiências incríveis, vão ter muitas ações em conjunto. Estamos extremamente felizes com essa parceria, é a marca certa para trazermos desse segmento, realmente contar histórias legais para a comunidade do basquete e para o fã da NBA.

Contato das marcas com outros públicos

Lisandro Lopez: Acho que um dos desafios que a gente tem deixar cada vez mais de ser uma marca talvez 'Faria Limer'. Eu brinco que é isso, e ser uma marca mais plural, uma marca mais que conversa, que é mais heterogênea com diferentes grupos, e sem dúvida alguma, a associação com a NBA, permite isso, sem perder o meu DNA.