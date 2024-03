'Não assisto mais MMA': Anderson Silva diz ter novas prioridades pós-UFC

Fiz isso a minha vida inteira. Como eu tenho tantas outras coisas para focar, acabo não tendo tempo. Na minha época de UFC, eu via todas as lutas, todos os adversários do meu peso, da minha categoria, da categoria de cima. Saía do treino, estava vendo vídeo, voltava para casa no sábado, estava vendo vídeo, ia treinar, estava vendo vídeo. Então, é uma coisa que saturou um pouco

Vou fazer uma analogia: você é astronauta a sua vida inteira, viveu a vida inteira no espaço. Aí quando você tem tempo de ficar tranquilo, não quer mais saber de nada sobre extraterrestre, sobre o espaço. Você quer ficar tranquilo, fazer outras coisas

As prioridades de Anderson Silva

Anderson Silva é um dos novos embaixadores da Spaten Imagem: Dusan Martincek/Divulgação

O 'Spider' fechou neste mês parceria com a cervejaria Spaten. Anderson tornou-se embaixador da marca, juntando-se a nomes consagrados nas artes marciais, como Rodrigo Minotauro, Rafaela Silva e Beatriz Ferreira. A lenda do MMA participará de ações da empresa, com mais detalhes a serem divulgados no futuro.

"É muito legal fechar parceria com uma marca que transmite a força característica do mundo das artes marciais. E muito importante ter uma marca investindo no esporte, nas lutas. É um momento relevante para mim."