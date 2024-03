Ex-pilotos da F1 prestigiam 'esvaziada' etapa de São Paulo da Fórmula E

O E-Prix de São Paulo de 2024 contou com a presença de importantes nomes do automobilismo brasileiro no público que foi prestigiar o evento deste sábado (16).

Apesar das celebridades, o público não empolgou. Até o treino classificatório, as arquibancadas do Anhembi, no entanto, ainda não estavam lotadas.

O que aconteceu

Felipe Massa, Emerson Fittipaldi (ex-pilotos da Fórmula 1), Cacá e Popó Bueno (Stock Car), são alguns dos nomes que foram acompanhar in loco a etapa paulista, no Sambódromo do Anhembi.