Bicampeã Pan-Americana de judô, Maricet Espinosa, morre aos 34 anos

A Confederação Pan-Americana de Judô, em suas redes sociais, informou a morte da atleta, destacando o legado que ela deixa para o esporte.

A judoca foi bicampeã dos Jogos Pan-Americanos, em 2013 e 2014. Ela também disputou as Olimpíadas de 2016, na categoria -63kg, mas não conquistou medalha.

O que a Confederação disse: