Diniz fica na bronca com árbitro e explica motivo da confusão com Luciano

Na derrota do Fluminense para o São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Fernando Diniz recebeu cartão vermelho após uma discussão com Luciano. Em coletiva depois do jogo desta segunda-feira, o comandante ficou na bronca com Anderson Daronco, árbitro da partida.

"O que todo mundo sabe no futebol é que xingar é do jogo. Todo jogo tem isso, todo. O meio do futebol é um onde o palavrão é uma linguagem comum. Naquele instante, eu xinguei, o Luciano xingou, outros jogadores xingaram, então se ele fosse expulsar, ia expulsar um monte", disse.

"Nunca vi, primeira vez que eu vi alguém expulsar por falar palavrão. Foi o que ele falou: 'Você não pode falar palavrão, ouvi você falando palavrão e te expulsei'. Não tem critério. No lance mesmo, um monte de palavrão foi falado, todo mundo. Não estou julgando ele não ter expulsado ninguém do São Paulo, porque não se expulsa por falar palavrão. Ninguém agrediu ninguém, então não é critério. Sinceramente não entendi a expulsão. Vou ter que acatar. Para mim, é a primeira vez, inédito", acrescentou.