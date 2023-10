Maior NBB da história terá reedição da última final na rodada de abertura

O clube carioca se reforçou com atletas vindos de fora. Destaque para Jamaal Smith, norte-americano que disputou as três temporadas do Fogão na história do NBB. O ala-armador jogou a temporada passada no Brillantes, da Venezuela.

O Minas já estreou nesta edição do NBB e mostrou sua força. O time foi ao Maracanãzinho no dia 13 e dominou o Flamengo, vencendo por 87 a 70. A equipe mineira trouxe destaques do basquete argentino, como Chuzito González e Nicolás Copello.

Mais um jogo em Brasília

Adyel Borges, reforço do Pinheiros, em partida pelo Campeonato Paulista Imagem: Daniel Vorley/ECP

O outro jogo da rodada acontece às 17h. Em Brasília, o Cerrado recebe o Pinheiros no Ginásio da ASCEB.

O Cerrado foi lanterna na última edição do NBB, com apenas cinco vitórias em 32 partidas. O elenco vem bastante modificado para a temporada, com destaque para a contratação do veterano Davi Rossetto, armador de 31 anos que defendia o Fortaleza Basquete Cearense.