Basquete do Palmeiras faz 100 anos sem previsão de retorno ao profissional

O futuro

Oito anos se passaram, o Palmeiras como instituição conseguiu erguer suas finanças e se reestruturar administrativamente; no futebol, conquistou 12 títulos, incluindo duas Libertadores. Apesar da estabilidade, o retorno do basquete profissional não está nos planos recentes do clube.

Pôster de time de basquete profissional do Palmeiras na temporada 2014/15 Imagem: Arquivo Pessoal/Alejandro Audinino

Segundo apurou o UOL, a diretoria entende que precisa de uma empresa que possa arcar de forma independente com os custos do time profissional do basquete para que seu retorno seja viável.

"O Palmeiras é grande demais, o Palmeiras hoje não tem o basquete profissional, porque não há uma integração entre diretoria, marketing e a vontade de ter no clube", disse Ronaldo. Essa opinião é compartilhada por Alejandro e Régis.

Procurada pela reportagem, a Liga Nacional de Basquete, que organiza o NBB, afirmou que o Palmeiras nunca os procurou sobre uma possível volta ao torneio e que o investimento mínimo para uma equipe disputar uma temporada é de R$ 1,8 milhão.