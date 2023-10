Minas domina, se impõe e vence Flamengo em estreia no NBB

O NBB Caixa começa oficialmente no dia 21 (sábado), mas o Flamengo fará dois jogos antecipados — contando com o de hoje — por causa da convocação de alguns atletas da equipe para a seleção brasileira, em virtude dos Jogos Pan-Americanos. Neste domingo (16), o rubro-negro volta à quadra contra o Pato Basquete.

O UOL vai transmitir, todas as segundas-feiras, uma partida ao vivo e com imagens desta temporada do NBB Caixa, principal torneio de basquete do país.

Como foi o jogo

Disputa ponto a ponto no início. A partida começou com o Flamengo anotando os primeiros dois pontos, mas o time mineiro contra-atacou e virou o jogo, com Fuzaro inaugurando o arremesso de 3. Assim foi seguindo, com bastante equilíbrio. O primeiro quarto terminou com grande bola de 3 - algo recorrente no duelo - do húngaro Filipovity nos últimos segundos, definindo a vitória do Fla por 27 a 26.

No segundo quarto, Minas rodou bem a bola e seguiu aproveitando a boa precisão nos arremessos de 3 pontos. Flamengo pareceu um pouco mais perdido na defesa e chegou a ficar bem atrás no placar (27 a 35 e 31 a 40) na metade do segundo período. Com ótimo aproveitamento, os mineiros fecharam a vantagem em 41 a 53.

O Flamengo melhorou na volta do intervalo, mas Minas manteve a regularidade e ampliou a vantagem. Os mandantes mudaram a formação defensiva para conter mais o ataque mineiro. Balbi liderou as boas chances do Fla, mas os visitantes seguiam apostando nas bolas de três e também agrediram o garrafão com êxito. Terceiro quarto terminou com placar de 59 a 74.