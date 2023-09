Sainz desbanca Red Bull e vence GP da Singapura; Hamilton volta ao pódio

Quase rolou acidente e safety car na pista. Sargeant triscou no muro da curva 8, mas conseguiu voltar à pista. Ao retomar, o norte-americano acabou passando por um pedaço de asa que estava pelo caminho e carregou a peça durante o seu trajeto.

A partir da volta 22, a corrida passou a ter mais emoção na frente. Verstappen seguiu com pneus duros, não parou com a entrada do safety car e subiu para a vice-liderança. Quando houve o sinal verde, Norris e Russell passaram o holandês, que entrou em disputa acirrada com Hamilton. O inglês conseguiu chegar à 4ª posição.

Agora com pneus duros, Leclerc caiu algumas posições, enquanto Sainz travou embate com Russell, mas conseguia defender bem a liderança. A diferença entre o piloto da Ferrari ao da Mercedes era de 1s por volta da metade da prova.

Mais disputas no pelotão do meio e Ocon fora. Se a briga entre Alonso (8º) e Pérez (7º) pegava fogo, o aniversariante do dia Ocon (9º) veio comendo pelas beiradas e ultrapassou o espanhol e o mexicano no braço, com manobras impressionantes na volta 39. Para a revolta do francês, sua Alpine parou na pista na volta 43 por problemas de câmbio e o safety car foi acionado.

Reta final teve Sainz botando quase 2s de diferença para Norris. Russell pareceu perder potência, mas acionou o DRS e ultrapassou Leclerc, assegurando a terceira posição. Faltando sete voltas, o top 5 estava formado por Sainz, Norris, Russell, Hamilton e Leclerc.

Na última volta, Russell passou pela zebra e bateu no muro, sendo ultrapassado por Hamilton, que herdou o lugar no pódio do seu parceiro. Nesse meio-tempo, Verstappen foi galgando posições com avanços espertos e garantiu lugar no top 5.