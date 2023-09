Festa do título de Filipinho tem resenha com Medina e camisa de Ronaldo

Planejamento para próxima temporada

Filipe Toledo já iniciará o planejamento para a importante próxima temporada a partir de hoje (11), depois de dois dias com a família comemorando o título. Além de defender o título do Circuito Mundial de Surfe, ele disputará as Olimpíadas de Paris-2024.

"Na verdade, como aconteceu tudo muito rápido, hoje (domingo) vai ser o dia de tirar um descanso. Acho que a partir desta segunda a gente já começa a conversar sobre os planos, ver o que vamos fazer, conversar com a minha equipe, ver qual vai ser o melhor plano a ser seguido. Mas por enquanto, estou só deixando a adrenalina dar uma baixada (risos)".