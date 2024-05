Ainda sem dupla, Corinthians segue preparação para duelo na Sul-Americana

Antes de enfrentar o Racing, o elenco do Corinthians realizará mais um treino nesta segunda-feira. Devido à paralisação do Campeonato Brasileiro, António Oliveira teve bastante tempo de se preparar para este jogo. A última vez que o Timão entrou em campo foi na quarta-feira, quando venceu o América-RN pela Copa do Brasil.

O jogo contra os uruguaios é de suma importância para o Alvinegro. Em caso de vitória, a equipe garantirá a classificação na primeira colocação do Grupo F.

Enquanto o Corinthians é o vice-líder com 10 pontos, o Racing está na ponta, com 11. A primeira partida entre as equipes na fase de grupos, no Estádio Centenário, em Montevidéu, terminou em empate de 1 a 1.