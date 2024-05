Liderado por Jaylen Brown, Celtics abrem 2 a 0 na final do Leste da NBA

O Boston Celtics fez o dever de casa e está com a vantagem de 2 a 0 na final da Conferência Leste da NBA. Nesta quinta-feira, mais uma vitória sobre o Indiana Pacers, desta vez com o placar de 126 a 110, no TD Garden.

As ações ofensivas dos Celtics estiveram com a liderança de Jaylen Brown. Inspirado, o ala igualou a sua melhor atuação em playoffs ao anotar 40 pontos.

Depois do jogo, Joe Mazzulla, técnico dos Celtics, recebeu o questionamento se Jaylen Brown quis dar uma resposta em quadra por não aparecer na eleição do quinteto principal da temporada feita pela NBA.