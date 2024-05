Com gol polêmico, Santos perde confronto direto com América-MG e pode deixar ponta da Série B

O Santos volta a campo apenas no dia 3 de junho, segunda-feira, quando recebe o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B. Por decisão da diretoria alvinegra, o jogo será disputado no Estádio do Café, em Londrina (PR), às 20 horas (de Brasília). O América, por sua vez, joga no dia seguinte, contra o Paysandu, fora de casa, às 21h30.

O jogo



O América-MG começou o jogo dominando a posse de bola e tentando partir para cima. Contudo, quem chegou com perigo pela primeira vez foram os visitantes. Após cobrança de escanteio, Gil pegou a sobra e bateu com categoria. A bola passou raspando a trave e se perdeu pela linha de fundo.

Com o relógio marcando 14 minutos, Pituca recuou para João Paulo, que foi pressionado, mas conseguiu driblar Renato Marques. O goleiro, porém, sentiu fortes dores no tornozelo esquerdo e não conseguiu seguir na jogada. O atacante do Coelho tomou a bola e mandou para o gol. Imediatamente, os santistas partiram para cima do autor do rival, cobrando a falta de fair play.

O tento foi validado pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio. João Paulo, por sua vez, precisou deixar o gramado de maca, com muitas dores.

A partir de então, o clima esquentou. No lance seguinte ao gol, Joaquim travou uma disputa com Renato Marques na bandeirinha de escanteio e bateu boca com o adversário.