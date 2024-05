Palmeiras divulga detalhes sobre venda de ingressos para jogo contra o San Lorenzo; veja preços

O Palmeiras divulgou detalhes sobre a venda de ingressos para jogo contra o San Lorenzo, o último da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Os sócios-torcedores palmeirenses terão prioridade e poderão comprar os ingressos a partir desta sexta-feira, às 12 horas. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas.

Já a venda geral tem início no domingo, dia 26, às 10 horas. A venda dos bilhetes acontece de forma exclusiva pelo site www.ingressospalmeiras.com.br.