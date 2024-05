Corinthians vence América-RN com gol no fim e se classifica às oitavas da Copa do Brasil

O Corinthians está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o Timão derrotou o América-RN por 2 a 1, com um gol no finalzinho, na Neo Química Arena, e garantiu sua vaga na próxima fase do torneio. Yuri Alberto e Cacá marcaram para os mandantes, enquanto Wenderson descontou.

Com o resultado do jogo de ida, a equipe de António Oliveira faz 4 a 2 no placar agregado e despacha o time potiguar. Os duelos da próxima fase serão definidos através de sorteio, em data a ser divulgada pela CBF.

Este foi o primeiro jogo do Timão após a saída de Cássio. Um dos maiores ídolos da história do clube, o goleiro pediu para antecipar a rescisão de seu contrato e já foi oficializado como reforço do Cruzeiro.