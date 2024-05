Campeão da Liga Europa e ex-Corinthians, Éderson lidera números defensivos na Atalanta

Nesta quarta-feira, a Atalanta sagrou-se campeã da Europa League ao bater o Bayer Leverkusen pelo placar de 3 a 0. Um dos destaque da equipe na temporada, o meio-campista Éderson, ex-Corinthians, desempenhou mais uma bela partida pela equipe de Bérgamo, da Itália. Segundo dados do Sofascore, o atleta brasileiro lidera alguns números defensivos no seu time, incluindo desarmes e bolas recuperadas.

Ao todo, nesta temporada, em 51 partidas com a Atalanta, Éderson desarmou 109 vezes e recuperou 273 bolas. Além disso, o jogador também lidera a estatística de duelos ganhos, com 256, e duelos ganhos no chão, com 200.

Entre todos os jogadores da Atalanta, o atleta também aparece em segundo no quesito faltas sofridas (57), terceiro em interceptações (65), terceiro em dribles certos (35) e na quarta posição em ações defensivas (233).