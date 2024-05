Em seu aniversário, Chapecoense perde para o CRB e desperdiça chance de entrar no G4 da Série B

Nesta sexta-feira, pela quarta rodada de Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a Chapecoense perdeu para o CRB pelo placar de 2 a 0. Assim, a equipe visitante desperdiça a chance de entrar G4, zona que permite o acesso à elite. Os gols do CRB foram marcados por Saimon e Anselmo Ramon, ambos ainda na primeira etapa.

Esta sexta-feira, 10 de maio, marcou, também, o aniversário de 51 anos da Chapecoense, clube de muita tradição de Santa Catarina.