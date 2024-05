Artur Jorge admite desempenho abaixo do esperado, mas valoriza vitória do Botafogo na Copa do Brasil

"É o gol que nos dá a vitória. É óbvio que dentro de uma linha daquilo que tem sido o jogo que temos tentando colocar em prática, com construção, critério e chegada ao gol de forma pensada, acabamos por fazer esse gol que determinou o resultado. É uma vitória boa, mas não decide nada. É um gol que nos coloca em vantagem na eliminatória."

O treinador também elogiou o desempenho defensivo do time, que sofreu apenas dois gols nos últimos cinco jogos. E, mesmo com uma zaga alternativa, teve mais uma partida de destaque.

"É um princípio básico que temos que ter. E perceber que é fundamental termos um bom desempenho defensivo, que não dependa exclusivamente da linha de quatro defensores, mas sim de todo o conjunto. É importante como começamos defendendo em zonas altas e com os nossos homens mais adiantados para que possa ser uma missão coletiva", disse.

Com a vantagem no placar, o Botafogo volta a enfrentar o Vitória no dia 21 de maio, às 19h (de Brasília), no Barradão, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Agora, o Glorioso foca no Campeonato Brasileiro e recebe o Bahia neste domingo, às 18h30.