Fluminense vence Sampaio Corrêa e encaminha classificação às oitavas da Copa do Brasil

No segundo tempo, o Sampaio Corrêa veio com outra postura e conseguiu suas primeiras finalizações na partida, mas ambas para fora. Os maranhenses quase empataram aos 15 minutos, em cabeceio de Thalysson que passou perto do gol de Fábio.

O susto fez o Fluminense melhorar na partida. Tanto que Arias fez grande jogada e chutou com perigo. Depois, foi a vez de Ternas desperdiçar boa chance de ampliar o placar.

De tanto insistir, os cariocas chegaram ao segundo gol aos 40 minutos. Arias aproveitou bola na área, mas foi derrubado. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro marcou pênalti, convertido pelo colombiano.

Nos minutos finais, o Fluminense seguiu no ataque e quase ampliou com Kauã Elias, mas Felipe fez grande defesa. Mesmo assim, os tricolores confirmaram a vitória para ficarem perto do avanço na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA



SAMPAIO CORRÊA-MA 0 X 2 FLUMINENSE-RJ