Ferroviário-CE empata com Aparecidense-GO e segue sem vencer na Série C

Nesta segunda-feira, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferrovíario-CE recebeu a Aparecidense-GO no Estádio Presidente Vargas e empatou por 2 a 2. Os gols dos mandantes foram marcados por Alisson e Léo Rafael, enquanto Genilson e Eduardo anotaram para os visitantes.

Assim, com a igualdade no placar, o Ferroviário seguiu sem vencer na competição, já que na estreia perdeu para o Figueirense. Assim, com apenas um ponto conquistado, a equipe ocupa a décima segunda colocação. Por outro lado, a Aparecidense seguiu invicta. Na estreia, venceu o Sampaio Correa por 2 a 0. Deste modo, ocupa agora a sexta posição, com quatro conquistados.

A Aparecidense-GO retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Figueirense. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli. Já o Ferroviário-CE joga com o São Bernardo na segunda-feira (6). O jogo acontece às 20h (de Brasília), no Estádio Municipal 1º de Maio.