Tota Magalhães chega em 62º lugar na primeira etapa de Burgos

A brasileira Ana Vitória Magalhães iniciou mais uma competição de ciclismo de estrada na Europa. Nesta quinta-feira (16), Tota disputou a primeira etapa da Volta de Burgos, na Espanha. Ela cruzou a linha de chegada em um dos cinco primeiros pelotões e terminou o dia com a 62ª posição.

Com cerca de 123km de extensão, a primeira etapa da Volta de Burgos de ciclismo de estrada compreendeu o trajeto entre os municípios de Villagonzalo Pedernales e Burgos. Chegando no pelotão, Tota Magalhães completou a distância em cerca de 3h04min07s. Como resultado, ocupa o 64º lugar da classificação geral. A finlandesa Lotta Henttala foi a campeã da primeira etapa com 3h02min23s. A austríaca Carina Schrempf levou a segunda posição a cruzar a linha de chegada 4 segundos depois. A holandesa Lorena Wiebes completou o pódio no terceiro lugar, com cerca de 6 segundos de diferença para a primeira colocada.