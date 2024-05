Fury justifica não ter encarado Usyk na entrevista coletiva: 'Ele tem aparência assustadora'

A esperada encarada entre os pesos pesados Tyson Fury e Oleksandr Usyk, nesta quinta-feira, em Riad, na Arábia Saudita, não aconteceu durante a entrevista coletiva para o duelo de sábado, que valerá o título unificado da principal categoria do boxe. Fury ficou de lado para o adversário e justificou: "Ele é um cara de aparência assustadora."

Os dois voltam a se encontrar nesta sexta-feira quando haverá a pesagem oficial. No sábado estará em jogo o título do Conselho Mundial de Boxe, que pertence a Fury, e os cinturões da Organização Mundial, Federação Internacional e Associação Mundial de Boxe, todos de Usyk.

Fury tem 2,06 metros de altura e 2,16 metros de envergadura. Aos 35 anos, o invicto britânico soma 34 vitórias (24 nocautes) e um empate. O canhoto Usyk, de 37 anos, também ainda não perdeu como profissional. Medalha de ouro na Olimpíada de Londres-2012 e ex-campeão dos pesos cruzadores, o ucraniano acumula 21 triunfos, com 14 antes dos rounds previstos. Ele tem 1,91 metro de altura e 1,96 metro de envergadura.

Cada boxeador vai receber uma bolsa de US$ 100 milhões (R$ 512 milhões). O vento vai ter transmissão para o Brasil pelo canal de streaming DAZN no pay per view. O público interessado terá de pagar R$ 109,00.