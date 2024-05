Sem compromisso pelo Brasileirão, Palmeiras tem jogo-treino marcado para sábado

O Palmeiras disputará um jogo-treino às 10 horas (de Brasília), na Academia de Futebol, neste sábado. Devido à paralisação do Campeonato Brasileiro, o clube não terá compromissos oficiais no fim de semana e terá o jogo-treino em meio à preparação para o seu próximo compromisso, pela Copa do Brasil.

No domingo, a equipe de Abel Ferreira enfrentaria o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela sétima rodada do Brasileirão. Na última quarta-feira, porém, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu adiar as duas próximas rodadas da competição em razão das enchentes no Rio Grande do Sul.

Assim, o Verdão volta a campo na próxima quinta-feira em duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Na ida, o Verdão venceu por 2 a 1, no Allianz Parque, e leva a vantagem.