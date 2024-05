São Paulo se reapresenta e foca no duelo contra o Barcelona-EQU pela Libertadores

Para a partida, o técnico Luis Zubeldía deve contar com o retorno de Lucas, recuperado de uma lesão na região posterior da coxa esquerda. O meia-atacante vem treinando normalmente com o grupo e foi preservado contra o Fluminense para evitar qualquer risco.

Por outro lado, o lateral Welington (lesão ligamentar no tornozelo direito) foi registrado treinando com bola. Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), Calleri (lesão muscular na panturrilha direita) e Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) são baixas certas.

O confronto contra o Barcelona-EQU está marcado para acontecer às 21h (de Brasília) dessa quinta-feira, no Morumbis. Com nove pontos, o Tricolor está com a vaga assegurada para a próxima fase e busca ultrapassar o líder, Talleres, com dez.