Marcelo Moreno critica quem usa altitude como desculpa: 'Não é desumano'

Tem uma cidade de mais de dois milhões de habitantes - La Paz - e a vida segue. A altitude não joga sozinha. Ela está lá para os dois times. Eu sinto, assim como o outro. Mesmo eu jogando lá há mais tempo, a bola é mais rápida, é mais difícil para o goleiro. Realmente tem variações, mas se você estiver bem fisicamente, é possível fazer um bom jogo tática e tecnicamente. Marcelo Moreno

Possível volta ao Cruzeiro

Marcelo Moreno afirmou que está à disposição do Cruzeiro para voltar ao clube em outra função. O ex-jogador ainda disse que é amigo pessoal de Pedro Lourenço, novo dono da SAF do clube mineiro, e que acredita no trabalho do novo mandatário.

Eu sou amigo pessoal do Pedrinho [Lourenço]. A nossa amizade é desde 2007, na minha primeira passagem. Para mim, é o torcedor mais maluco do Cruzeiro. O que esse cara não fez para ajudar o clube? Hoje, ele é o dono da SAF. Acredito muito no que ele vai fazer no clube. Eu estou à disposição para ajudar. O que eu já fiz para ajudar, os cruzeirenses sabem. Eu deixei um contrato milionário na China e voltei no pior momento, ajudei o clube financeiramente. Eu estou à disposição para ajudar mais uma vez. Agora em outra função.

Gabigol na Raposa

Marcelo Moreno disse que o investimento do Cruzeiro no futebol vai aumentar e que o clube deve fazer contratações de impacto em breve. Apesar de não trabalhar no time, o ex-jogador falou com a propriedade de conhecer dirigentes cruzeirenses. Ele disse que, pessoalmente, apostaria em Gabigol para o ataque.