Corinthians bate Fluminense com dois de Wesley e enfim vence a primeira no Brasileirão

O Corinthians venceu o Fluminense por 3 a 0 na tarde deste domingo, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou o primeiro triunfo do Timão no Brasileirão e o fim da sequência de quatro jogos sem vencer, somando todas as competições. O grande destaque do confronto foi o ponta Wesley, que anotou dois gols na primeira etapa.

Com a vitória, o Corinthians subiu para a 12ª posição no Campeonato Brasileiro, com quatro pontos conquistados. Já o Fluminense caiu para a 15ª colocação, com quatro unidades.

O próximo jogo do Corinthians será pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o América-RN. O duelo será na quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Arena das Dunas. Já o compromisso do Fluminense, pela mesma competição, será diante do Sampaio Corrêa. O jogo também será na quarta e fora de casa, mas está marcado para às 16 horas.