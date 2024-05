'Cássio está sendo expulso do Corinthians pelas redes sociais', afirma RMP

Apesar do apoio da torcida no estádio, Cássio não conta com a mesma simpatia dos torcedores do Corinthians nas redes sociais, que também são responsáveis pela possível saída do goleiro e ídolo do clube para o Cruzeiro. A afirmação é do colunista Renato Mauricio Prado, no Fim de Papo.

'Quem está botando o Cássio pra fora é a rede social': "Hoje em dia, temos dois tipos de torcida e muitas vezes elas se comportam de modo diametralmente opostos. A torcida no estádio abraça o Cássio. Em compensação, nas redes sociais, e com certeza é isso que está machucando o Cássio, não adianta a gente dizer 'não liga para rede social', as redes sociais chegaram para ficar, você não consegue ficar imune às críticas da rede social, de uma forma ou de outra elas acabam chegando a você. Eu acho que quem está botando o Cássio para fora e quem não cuidou do Cássio foi justamente a turma das redes sociais — a turma das redes sociais foi extremamente cruel com o Cássio".

'Eu acho que o caso é meio irreversível': "Por mais que ele tenha falhado aqui ou acolá, ele não mereceria esse tipo de perseguição que passou a sofrer, é perseguição mesmo o que ele passou a sofrer. Então, eu acho que o caso é meio irreversível, eu não acredito que o Cássio vá querer ficar. Até porque ele sabe que, no Corinthians, nesse momento, possivelmente não vai voltar a ser titular, ele vai ficar no banco do Carlos Miguel e ele se sente pronto ainda para ser titular. E o Cruzeiro acena para ele justamente com isso".