Chelsea toma susto, mas vence Nottingham Forest em jogo agitado pelo Inglês

O JOGO

A partida começou agitada, com o Chelsea dominando as ações e abrindo o placar com o ucraniano Mykhaylo Mudryk aos oito minutos do primeiro tempo, após bela assistência de Cole Palmer.

O Forest chegaria ao empate pouco depois. Boly, aos 16, empatou para os donos da casa finalizando um cruzamento de cabeça.

No segundo tempo a partida continuou aberta, com os dois times trocando ataques perigosos. O Forest, em uma que saiu dos pés de seu goleiro, chegou à virada com o ex-Chelsea Hudson-Odoi, que finalizou com uma bonita curva aos 29 minutos da etapa regulamentar.

O Chelsea respondeu rapidamente, aos 35, com Sterling cortando para o meio e finalizando no canto para empatar a partida novamente. Nicolas Jackson, dois minutos depois, virou o jogo para os visitantes finalizando de cabeça após o cruzamento do lateral Reece James - o jogador havia entrado três minutos antes, de volta após uma lesão que o deixou fora dos gramados pelos últimos cinco meses.

