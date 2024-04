Sem Hulk, Atlético-MG divulga relacionados para enfrentar o Cuiabá

Após vencer o Peñarol pela Libertadores, o Atlético-MG volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Cuiabá neste sábado, a equipe não contará com Hulk, já que o atleta não viajou com a delegação para ser preservado para o duelo diante do Sport, na próxima terça-feira, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Ainda por conta do jogo eliminatório na semana que vem, é possível que o treinador Gabriel Milito ainda poupe o atacante Paulinho, que vem atuando com alta minutagem, além do zagueiro Jemerson e o lateral Saravia.

Assim, uma provável escalação tem: Everson, Saravia (Mariano), Bruno Fuchs, Mauricio Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Alisson (Scarpa); Vargas e Paulinho.