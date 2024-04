Desempenho ruim e elenco inchado: Corinthians sub-20 enfrenta problemas em início de temporada

Somando o grupo que iniciou a temporada, os reforços e os jovens do sub-17 que passaram a integrar o sub-20 recentemente, o elenco da categoria chega a 59 nomes. Para o Campeonato Brasileiro, foram inscritos 70 atletas (lista conta com vários garotos do sub-17 e jogadores que estão no profissional).

O próximo compromisso do Corinthians sub-20 será contra o Juventus, no sábado, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista da categoria. A comissão técnica vem optando por mandar a campo um "time B" no Estadual, dando prioridade para o torneio nacional.

Veja a lista de reforços do Corinthians sub-20 para a temporada:

Kauã Marim (atacante) - 18 anos (06) - contrato até 5/3/2026



Fernando Luiz (atacante) - 19 anos (05) - contrato até 31/12/2025



Kaio Vasconcellos (atacante) - 19 anos (05) - contrato até 31/12/2025