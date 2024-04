Casares recebe críticas por "liberar comentários" em rede social após vitória do São Paulo

Depois de um momento de crise, o São Paulo ganhou um alívio ao conquistar duas vitórias seguidas na temporada - contra Atlético-GO e Barcelona, do Equador. Para o presidente Julio Casares, a pressão também diminui pela estreia positiva do técnico Luis Zubeldía. No entanto, alguns torcedores cobraram o dirigente nas redes sociais.

Os são-paulinos citaram que Casares fechou os comentários em seus posts no Instagram durante a fase ruim da equipe. Isso ocorreu depois do dia 3 abril - data em que começaram as cobranças mais fortes sobre o técnico Thiago Carpini pela eliminação no Paulistão e a estreia com derrota na Libertadores para o Talleres, da Argentina.