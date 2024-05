António valoriza esforço do Corinthians em meio à sequência de jogos e se preocupa com Matheuzinho

António terminou o jogo sem promover todas as cinco alterações permitidas. Ele justificou a decisão e ressaltou que pode alterar o comportamento da equipe sem mudar as peças.

"Em relação às mudanças, não sou obrigado a fazer substituições. Não é necessário fazer todas as mexidas, podemos alterar o comportamento com os mesmos jogadores. Quando eu faço, é por necessidade. A inclusão do Gustavo Henrique, por exemplo, sabia que o jogo deles ia ser direto, é uma questão do que o jogo nos oferece. Às vezes eu acerto, às vezes nem tanto. Espero que Deus me ajude a acertar mais vezes", comentou.

O comandante também mostrou preocupação com o lateral Matheuzinho. O jogador sentiu dores no tornozelo após marcar o segundo gol do Corinthians, o primeiro dele pelo clube, e teve que deixar o campo de maca. O técnico ficou receoso de perder mais um jogador para o departamento médico, mas aguarda o resultado dos exames nos próximos dias.

"Sobre o Matheus, as primeiras 24 horas são decisivas. Foi uma entorse, sozinho. A única coisa que não queria hoje era perder mais jogadores. Temos ausência de opções, principalmente no meio. Vamos esperar as próximas horas, o Matehus vai fazer os exames necessários e espero que esteja apto a nos ajudar nas próximas partidas", concluiu.

Com o resultado, a equipe de António Oliveira assumiu a vice-liderança do Grupo F, com sete pontos. Na briga pela classificação, o Timão irá encerrar sua participação na primeira fase do torneio com dois jogos em casa.

O Corinthians retorna a campo pela Sul-Americana daqui uma semana, na próxima terça-feira. A equipe enfrenta o Argentinos Juniors na Neo Química Arena, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos do torneio.